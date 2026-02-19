information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 07:11

OPmobility remporte un contrat aux USA pour fournir plus d'un mln de packs de batteries

OPmobility SE OPM.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR AUX ÉTATS UNIS POUR FOURNIR DES BATTERIES AUX FUTURS MODÈLES HYBRIDES D'UN CONSTRUCTEUR MONDIAL

* SUR LA DURÉE DU CONTRAT, LIVRERA PLUS D'UN MILLION DE PACKS DE BATTERIES À SON CLIENT DE LONGUE DATE

Texte original nNDL3bKGMt Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA

(Rédaction de Gdansk)