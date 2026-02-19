OPmobility remporte un contrat aux USA pour fournir plus d'un mln de packs de batteries

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Nexans a dit jeudi anticiper un Ebitda ajusté compris entre 730 et 810 millions d'euros en 2026, le spécialiste des câbles industriels affichant un chiffre de 728 millions d'euros en 2025, en hausse de 27,3%. En décembre, alors que le groupe avait annoncé être ...
information fournie par Boursorama•19.02.2026•07:17•
Dans ce numéro du Journal des biotechs, on prend le pouls de l'écosystème biotech en France et en Europe avec Thierry Laugel, managing partner chez Kurma Partners, la société de capital-risque spécialisée dans les sociétés de santé. L'entretien est consacré à Mathieu ...
Rio Tinto a fait état jeudi d'un bénéfice stable pour 2025, la hausse des prix du cuivre et l'augmentation de la production ayant compensé la faiblesse des marchés du minerai de fer. Le géant minier, qui vient d'abandonner des négociations sur un rapprochement ...
Renault Group a fait état jeudi d'un bénéfice opérationnel en baisse de 14,8% au titre de 2025 dans un environnement de marché difficile, et dit aborder l'année 2026 avec prudence. Le groupe au losange a dégagé l'an dernier un bénéfice opérationnel de 3,632 ...
