OPmobility: plusieurs changements au comité de direction information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - OPmobility annonce que Christian Kopp, directeur général adjoint et directeur du business group exterior, prendra la direction d'un nouveau business group comprenant les activités exterior et lighting, afin d'accélérer le développement d'une offre différenciante.



Gérald Mentil, vice-président exécutif et directeur du business group lighting, est nommé directeur de la performance, succédant à Rodolphe Lapillonne, qui a décidé de faire valoir son droit à la retraite après 23 ans chez l'équipementier automobile.



Enfin, Hélène Dantoine est nommée vice-présidente exécutive, secrétaire générale, directrice de la conformité et membre du comité de direction, succédant à Valérie Bros qui a quitté OPmobility pour une opportunité en dehors du groupe.





