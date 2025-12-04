OPmobility nomme Abdul Khaliq au poste de vice-président exécutif Innovation & Software

(AOF) - OPmobility a nommé Abdul Khaliq au poste de vice-président exécutif Innovation & Software. Il deviendra également membre du comité de direction du groupe. Citoyen allemand doté d’une grande expérience internationale, il accompagne depuis 20 ans les entreprises automobiles et technologiques dans leur adaptation aux nouveaux enjeux des mobilités.

Son objectif sera de mettre en œuvre la feuille de route d'OPmobility dans le domaine de l'innovation, en ligne avec les objectifs stratégiques du groupe, et d'anticiper les évolutions des marchés et des technologies. Il supervisera l'entité dédiée au développement de logiciels OP'nSoft, ainsi que la mise en place de partenariats stratégiques avec des instituts de recherche, des startups et des entreprises innovantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 27 ème équipementier automobile de « rang 1 » né en 1946 avec des positions de numéro 1 mondial dans la plupart de ses activités ;

- Chiffre d’affaires de 11,7Mds€ réparti entre l’Europe pour 51 %, l’Amérique du nord (29 %, les États-Unis étant 1 er pays contributeur des ventes du groupe) et l’Asie (16 % dont la Chine avec 7 %) ;

- Activité segmentée entre Exterior Systems pour 47 % (systèmes extérieurs et éclairage), Modules pour 30 % (de la conception à l’assemblage) et Powertrain pour 23 % dont C-Power (systèmes d’énergie & dépollution et batteries & systèmes d’électrification) et H2-Power (hydrogène) ;

- Quadruple ambition : renforcer le leadership technologique, équilibrer les géographies, diversifier les clients et répondre aux besoins de toutes les mobilités ;

- Capital contrôlé à 60,6 % par la famille fondatrice Burelle devant les salariés (2 %), Laurent Burelle étant président du conseil de 14 administrateurs et Laurent Favre directeur général.

Enjeux

Modèle d’affaires :

- refonte du comité de direction en charge du plan OMEGA de réponse à l’inflation, aux pénuries de semi-conducteurs et à la demande des clients pour les solutions intégrées,

- élargissement de la base de clients -BYD, Rivian, Chery, Huawei,

- HPBO, n° 1 mondial des modules blocs : amélioration de la profitabilité via la sélectivité des clients et des zones géographiques (focus sur l’Amérique du nord),

- Lightning 1 : 1,5 Md€ de revenus visés en 2027, via une présence accrue en Asie et Amérique du Nord,

- C-Power : part de marché de 21 % en 2030 avec 1 Md€ de revenus,

- H2-Power : focus sur la mobilité ferroviaire depuis 2024 (contrats en Allemagne et Chine),

- OP’n Soft, entité de solutions de logiciels embarqués regroupant les expertises du groupe (40 % de la valeur des nouveaux véhicules liée aux logiciels) ;

- innovation fondée sur 40 centres de R&D axée sur les prochaines générations de mobilité décarboné -trains, autobus, camions-, sur l’analyse prédictive et sur l’automatisation de l’ingénierie ;

- Stratégie environnementale « Act for climate » de neutralité carbone des activités d’ici le début de 2025 et de toute la chaîne de valeur d’ici 2050, via :

- éco-conception de pièces légères et plus aérodynamiques (5 à 17 % de ZEV dans les revenus 2025) et recyclage des déchets,

- amélioration de 24 %, vs 2019, de l’efficacité énergétique et objectif 2026 de 60 % de contrats d’achat direct d’électricité renouvelable pour l’énergie consommée ;

- Bilan maîtrisé avec, à fin juin, une dette réduite à 1,49 Md€ et donnant un effet de levier de 1,6 Md€ face à 2,3 Mds€ de liquidités et 157 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Surperformance constante de l’activité par rapport à un marché mondial en repli et visibilité brouillée par les réglementations européennes et la montée des droits de douane en Chine et aux États-Unis ;

- Interrogations sur l’avenir, à court terme, du déploiement des véhicules électriques ;

- Vers un renforcement de la présence aux États-Unis, en Chine, en Inde et Asie du sud-est dont proviennent les 2/3 des prises de commandes ;

- Objectifs 2025 d’amélioration de la marge opérationnelle, du bénéfice net, de la dette et de l’autofinancement libre ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €, soit un taux de distribution de 51 %.