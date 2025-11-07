OPmobility-Le DG démissionne, Félicie Burelle assure l'intérim

(Actualisé avec précisions, contexte)

L'équipementier automobile OPmobility OPM.PA a annoncé vendredi la démission de son directeur général Laurent Favre "pour des raisons d'ordre personnel" et la nomination à son poste de sa directrice générale déléguée Félicie Burelle pour assurer l'intérim.

Premier directeur général extérieur à la famille Burelle, fondatrice du groupe dont elle détient toujours plus de 60% du capital, Laurent Favre avait pris ses fonctions en 2019.

Il s'était attelé notamment à renforcer l'internationalisation du spécialiste des réservoirs et des blocs-avant de voiture, notamment aux Etats-Unis et en Asie.

Avant le conseil d'administration qui a acté jeudi son départ, il avait annulé une conférence de presse sur l'Inde qui devait se tenir lundi ainsi que sa participation mardi à la Journée de la filière automobile à Paris.

OPmobility, qui a confirmé au passage ses objectifs annuels, a ajouté que Félicie Burelle aura également pour mission de piloter le processus de recherche d'un nouveau directeur général "dont la prise de fonction devrait intervenir courant 2026".

Petite-fille du fondateur Pierre Burelle, âgée de 46 ans, Félicie Burelle est diplômée de l'école de commerce ESCE et de l'Instituto de Empresa de Madrid. En charge de la stratégie et du développement du groupe à partir de 2015, elle était directrice générale déléguée depuis six ans, formant un tandem avec Laurent Favre.

