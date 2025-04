OPmobility: hausse de 4% du CA économique au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile OPmobility affiche un chiffre d'affaires économique à 2,98 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 4% (+3,3% en organique) principalement portée par ses activités modules et exterior.



Le groupe revendique ainsi une surperformance de la production automobile mondiale de +1,8 point, 'confortant sa stratégie de diversification technologique, géographique et clients dans un marché de plus en plus régionalisé'.



Il fait aussi part de la mise en place de mesures additionnelles de réduction des coûts, ainsi que d'un ralentissement des investissements, en réponse à une visibilité limitée sur les volumes de production pour cette année.



S'il reconnait que 'les incertitudes liées à l'environnement actuel rendent difficiles les prévisions pour 2025', OPmobility maintient ses perspectives annuelles visant une amélioration des agrégats financiers tout en poursuivant la réduction de sa dette nette.





