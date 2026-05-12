OPmobility fournira à Stellantis le bloc arrière d'un SUV électrique

OPmobility OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain Stellantis

STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet de la prochaine génération d'un SUV électrique.

"Il s'agit d'une étape clef dans le déploiement de One4you, qui renforce notre position dans les systèmes extérieurs et d'éclairage", a déclaré le directeur des opérations Christian Kopp dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)