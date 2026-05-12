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Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 08:38

LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )

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* LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne".

* KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros.

* HERMES HRMS.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 1.700 euros contre 2.310 euros.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Deutsche Bank entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et fixe son objectif de cours à 183 euros.

* SOITEC SOIT.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 150 euros contre 50 euros.

* NEXANS NEXS.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 162 euros contre 132 euros.

* LEGRAND LEGD.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 156 euros contre 138 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
167,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
HERMES INTL
1 606,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
KERING
238,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
LEGRAND
156,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
LVMH
452,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXANS
166,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOITEC
161,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 08:38:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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