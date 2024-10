Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OPmobility: forte surperformance du marché au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - OPmobility affiche un chiffre d'affaires économique de près de 2,75 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en hausse de 3,6% (+4,7% en organique), principalement portée par les 'business groups' modules et exterior.



Dans un contexte de recul de la production automobile de 4,8%, lié notamment à des décalages de démarrage de production dans un contexte d'électrification progressive et de stocks élevés, l'équipementier surperforme ainsi le marché de +9,5 points.



Le groupe revendique une croissance du chiffre d'affaires et une surperformance du marché dans l'ensemble des régions (Europe, Amérique du Nord et Asie) sur le trimestre, les États-Unis demeurant le premier pays contributeur en chiffre d'affaires.



OPmobility confirme ses perspectives 2024 d'un chiffre d'affaires surperformant le marché et d'une amélioration de tous les agrégats financiers par rapport à 2023 (marge opérationnelle, résultat net part du groupe, cash-flow libre et dette nette).





