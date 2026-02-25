OPmobility-Félicie Burelle confirmée au volant, résultats 2025 en hausse

OPmobility OPM.PA a annoncé mercredi confirmer Félicie Burelle au poste de directrice générale pour poursuivre une stratégie de diversification qui s'est traduite en 2025 par des résultats en hausse.

L'équipementier automobile, spécialiste notamment des pare-chocs, panneaux de carrosserie et réservoirs à carburant, avait nommé Félicie Burelle directrice générale par intérim en novembre dernier après le départ brutal de son prédécesseur pour raisons personnelles.

A 46 ans, l'ancienne directrice de la stratégie du groupe, puis directrice générale déléguée, est confirmée à son poste "pour la durée de son prochain mandat d'administratrice de trois ans", a indiqué OPmobility dans un communiqué. Félicie Burelle y indique que "le groupe maintiendra son indépendance et sa grande réactivité opérationnelle."

L'équipementier a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires économique en repli de 0,9% à 11,5 milliards d'euros, mais dégagé une marge opérationnelle en hausse de 0,6 point à 4,8% ainsi qu'un résultat net, part du groupe, en croissance de 8,9% à 185 millions d'euros.

Grâce à un effort sur les coûts et à une diversification technologique et géographique, principalement en faveur des Etats-Unis, de la Chine et de l'Inde, OPmobility vise en 2026 une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle, de son résultat net et de son cash-flow libre (+20,7% à 297 millions d'euros en 2025).

Il compte aussi sur la potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans l'activité éclairage de Hyundai Mobis, qui représente un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros, afin de renforcer sa présence sur ce segment d'activité devenu moteur dans l'automobile ainsi que ses liens avec le géant Hyundai Kia. Félicie Burelle espère une signature au milieu de l'année et un closing fin 2026.

