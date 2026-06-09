 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Opmobility et ProLogium signent Un MoU pour la mobilité
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:55

Opmobility SE OPM.PA :

* ET PROLOGIUM SIGNENT UN MOU POUR DÉVELOPPER DES PACKS DE BATTERIES SOLIDES DE PROCHAINE GÉNÉRATION POUR LA MOBILITÉ

Texte original nFWN42H0SD Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

OPMOBILITY
15,0300 EUR Euronext Paris -3,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 203,43 +0,05%
Pétrole Brent
91,4 -2,88%
SOITEC
140,15 -10,42%
2CRSI
50,35 -7,44%
SOCIETE GENERALE
70,36 +0,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank