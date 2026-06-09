Opmobility et ProLogium signent Un MoU pour la mobilité

Opmobility SE OPM.PA :
* ET PROLOGIUM SIGNENT UN MOU POUR DÉVELOPPER DES PACKS DE BATTERIES SOLIDES DE PROCHAINE GÉNÉRATION POUR LA MOBILITÉ
Texte original nFWN42H0SD Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA
(Rédaction de Gdansk)
Opmobility SE OPM.PA :
* ET PROLOGIUM SIGNENT UN MOU POUR DÉVELOPPER DES PACKS DE BATTERIES SOLIDES DE PROCHAINE GÉNÉRATION POUR LA MOBILITÉ
Texte original nFWN42H0SD Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA
(Rédaction de Gdansk)
|15,0300 EUR
|Euronext Paris
|-3,78%
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte) par Joey Roulette La Nasa a ... Lire la suite
L'indice américain Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques les plus importantes du marché boursier, subit mardi une nouvelle chute avec un fort courant de vente des actions liées à l'intelligence artificielle (IA). Après avoir perdu plus de 3,50%, le Nasdaq ... Lire la suite
La mère d'une victime présumée de Jérôme B. a fustigé mardi la lenteur avec laquelle sa plainte avait été traitée par la justice, l'avocat de la famille de Lyhanna a pointé le manque de moyens de la justice, comme le "vrai coeur du problème", tandis que le Premier ... Lire la suite
La filiale américaine de China Unicom a averti mardi qu'une proposition de l'administration Trump visant à interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s'interconnecter avec des entreprises chinoises jugées menaçantes pour la sécurité nationale ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 203,43
|+0,05%
|91,4
|-2,88%
|140,15
|-10,42%
|50,35
|-7,44%
|70,36
|+0,80%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer