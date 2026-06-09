information fournie par Reuters • 09/06/2026 à 17:55

Opmobility et ProLogium signent Un MoU pour la mobilité

Opmobility SE OPM.PA :

* ET PROLOGIUM SIGNENT UN MOU POUR DÉVELOPPER DES PACKS DE BATTERIES SOLIDES DE PROCHAINE GÉNÉRATION POUR LA MOBILITÉ

Texte original nFWN42H0SD Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA

(Rédaction de Gdansk)