Opmobility en nette hausse après un solide troisième trimestre

(AOF) - Quelques jours après l’avertissement sur les ventes de son concurrent Valeo, OPmobility (+10,12% à 9,90 euros) se distingue en ce début de semaine après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles. Il a généré un chiffre d’affaires en hausse de 2,9% à 2,45 milliards d'euros au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires économique de l'équipementier automobile (ex-Plastic Omnium), qui inclut la contribution des coentreprises de l'industriel, s'est établi à 2,75 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en croissance de 3,6% en données publiées et de 4,7% à périmètre et taux de change constants.

Côté perspectives, OPmobility vise toujours, à périmètre et taux de change constants, "un chiffre d'affaires du Groupe surperformant le marché" et "une amélioration de tous les agrégats financiers par rapport à 2023 (marge opérationnelle, résultat net part du Groupe, cash-flow libre et dette nette).

=/ Points clés /=

- 27 ème équipementier automobile de « rang 1 » né en 1946 avec des positions de numéro 1 mondial dans la plupart de ses activités ;

- Chiffre d’affaires de 11,4 Mds€ réparti entre l’Europe pour 52%, l’Amérique du nord (30 % dont les Etats-Unis 1 er contributeur des ventes du groupe, à hauteur de 16%,) la Chine (7 %) et le reste de l’Asie (11 %) ;

- Activité segmentée entre Exterior Systems pour 49 % (systèmes extérieurs et éclairage), Modules pour 28 % (de la conception à l’assemblage) et Powertrain pour 23 % dont C-Power (systèmes d’énergie & dépollution et batteries & systèmes d’électrification) et H2-Power (hydrogène) ;

- Ambition forte d’un renforcement du leadership mondial par le développement d’une offre intégrée composée de systèmes extérieurs de carrosserie, d’éclairage et de modules.

- Capital contrôlé à 59,4 % par la famille fondatrice Burelle et accueillant l’état français (1,54 %), Laurent Brunelle étant président du conseil et Laurent Favre directeur général ;

=/ Enjeux /=

Modèle d’affaires :

- révision organisationnelle en 5 divisions avec création d’une activité dédiée au logiciel, soutenuee par le plan OMEGA de réponse à l’inflation et aux pénuries de semi-conducteurs ;

- HPBO, n° 1 mondial des modules blocs : amélioration de la profitabilité via la sélectivité des clients et des zones géographiques (focus sur l’Amérique du nord),

- Lightning 1 : 1,5 Md€ de revenus visés en 2027, via une présence accrue en Asie et Amérique du Nord,

- C-Power : part de marché de 21 % en 2030 avec 1 Md€ de revenus,

- H2-Power e, focus sur la mobilité ferroviaire depuis 2024, avec contrats obtenus en Allemagne et Chine,

- OP’n Soft, entité de solutions de logiciels embarqués regroupant les expertises du groupe (40 % de la valeur des nouveaux véhicules liée aux logiciels) ;

- innovation fondée sur 40 centres de R&D axée sur l’amélioration industrielle et les logiciels ;

- Stratégie environnementale « Act for climate » de neutralité carbone des activités en 2025 et de toute la chaîne de valeur en 2050, via :

- éco-conception de pièces légères et plus aérodynamiques (5 à 17 % de ZEV dans les revenus 2025) et recyclage des déchets,

- amélioration de 24 %, vs 2019, de l’efficacité énergétique et objectif 2026 de 60 % de contrats d’achat direct d’électricité renouvelable pour l’énergie consommée ;

- Bilan maîtrisé avec, à fin juin, une dette réduite à 1,49 Md€ et donnant un effet de levier de 1,6 Md€ face à 2,3 Mds€ de liquidités et 157 M€ d’autofinancement libre.

=/ Défis /=

- Surperformance constante de l’activité par rapport à un marché mondial en repli ;

- Interrogations sur l’avenir, à court terme, du déploiement des véhicules électriques ;

- Poursuite de la remontée de la marge de l’activité éclairage, inférieure à celle des autres métiers ;

- Après une hausse de 3,5 % des ventes et de 12 % de la marge opérationnelle au 30 juin,, objectif 2024 d’amélioration de la marge opérationnelle, du bénéfice net, de la dette et de l’autofinancement libre ;

- Dividende 2023 de € et acompte de 0,24 € sur le dividende 2024.