OPmobility: émission obligataire pour 300 millions réalisée

(Zonebourse.com) - OPmobility annonce avoir réalisé une émission obligataire pour 300 millions d'euros, dont le produit sera utilisé pour ses besoins généraux de financement. Ces nouvelles obligations à échéance février 2031 offrent un rendement de 4,30% à l'émission.



Elles sont admises à la négociation sur Euronext Paris. 'Le succès de cette émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature d'OPmobility', commente Olivier Dabi, le directeur financier de l'équipementier automobile.



'Elle permet au groupe de renforcer son bilan en allongeant la maturité de sa dette et de poursuivre le déploiement de sa stratégie éprouvée de diversification technologique, géographique et clients pour toutes les formes de mobilité', poursuit-il.





Valeurs associées OPMOBILITY 13,6900 EUR Euronext Paris +0,59%