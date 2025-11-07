 Aller au contenu principal
OPmobility-Démission de Laurent Favre, Félicie Burelle nommée DG
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:51

OPmobility OPM.PA a annoncé vendredi la nomination de Félicie Burelle en tant que directrice générale intérimaire alors que Laurent Favre, actuel dirigeant de l'équipementier automobile, a démissionné pour des raisons personnelles.

Félicie Burelle sera chargée de piloter le processus de recherche d'un nouveau directeur général dont la prise de fonction devrait intervenir courant 2026, précise un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

OPMOBILITY
13,9100 EUR Euronext Paris -1,63%
