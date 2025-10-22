 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 240,50
-0,45%
Indices
Chiffres-clés

OPmobility: chiffre d'affaires du 3T tiré par les Etats-Unis et l'Asie
information fournie par Boursorama avec AFP 22/10/2025 à 08:28

L'équipementier automobile OPmobility a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en légère baisse au troisième trimestre 2025, dans un marché européen morose, mais tiré par l'Amérique du Nord, où il inaugure cette semaine un nouveau siège, et par l'Asie.

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe (ex-Plastic Omnium) a enregistré 2,362 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, en recul de 3,8%. A taux de change et périmètre constants, la baisse est ramenée à 0,8%.

"Sur la base des prévisions actuelles du marché", OPmobility "confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2025, à savoir l'amélioration de sa marge opérationnelle, de son résultat net part du groupe et de son flux de trésorerie disponible".

En Europe, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros (-5,4% et -5,3% à change et périmètre constants). Dans cette région, "il a été impacté par des périodes de fermetures d'usines plus longues que l'année dernière dans un contexte où les droits de douane affectent de manière différenciée ses clients", indique-t-il dans le communiqué.

L'arrêt de la production du constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover en septembre, à cause d'une violente cyberattaque, et la reprise progressive, "a impacté" OPmobility, pour "30 à 40 millions d'euros" de chiffre d'affaires puisqu'"on fait quasiment toutes leurs carrosseries", a précisé Laurent Favre, le directeur général du groupe, lors d'un point presse téléphonique.

"Ils ont recommencé à travailler en octobre, mais pas au rythme normal et je pense que novembre ne sera pas encore au rythme 100%"; "ça va donc continuer probablement à avoir un impact", a-t-il ajouté. "Nous avons des discussions avec eux qui sont très constructives (...) pour les impacts commerciaux, mais aussi pour récupérer les volumes perdus, lors des prochains trimestres".

"L'impact" pour OPmobility des arrêts ponctuels d'usines de Stellantis en Europe est "moindre", de l'ordre de "moins de 10 millions", a précisé le directeur général.

En Amérique du Nord, où Laurent Favre se trouve cette semaine pour l'inauguration d'un siège à Troy (banlieue de Detroit, ville historique de la voiture aux Etats-Unis), le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 835 millions d'euros (+2% et +9% à taux de change et périmètre constants). Les Etats-Unis sont le premier pays contributeur au chiffre d'affaires au 3e trimestre.

Le marché américain est "séduisant" car "beaucoup moins +contraint+ que le marché européen", avec "une règlementation plus ouverte, moins d'acteurs, un marché protégé des acteurs chinois" et "un pouvoir d'achat des ménages américains largement supérieur" à celui des européens. "C'est pour nous une source de croissance évidente pour les prochaines années", a souligné Laurent Favre.

En Chine, son chiffre d'affaires s'est élevé à 251 millions d'euros (+3,4%) et dans le reste de l'Asie à 272 millions d'euros (+14,1%). Le groupe veut doubler d'ici 2030 son chiffre d'affaires en Inde (où OPmobility dit équiper plus d'un véhicule sur trois), avec l'ouverture d'une 6e usine prévue en 2026.

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

OPMOBILITY
14,1900 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • ENGIE : Les signaux haussiers sont intacts
    ENGIE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • La France est en tête du palmarès européen en terme de nombre de brevets déposés par des organismes de recherche publique, avec le CNRS, le CEA et l'Inserm parmi les institutions les plus innovantes ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Recherche publique: la France en tête du palmarès européen pour le nombre de brevets déposés
    information fournie par AFP 22.10.2025 08:45 

    La France est en tête du palmarès européen en terme de nombre de brevets déposés par des organismes de recherche publique, avec le CNRS, le CEA et l'Inserm parmi les institutions les plus innovantes, selon une étude de l'Office européen des brevets (OEB). Pour ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank