OPmobility: chiffre d'affaires du 3T tiré par les Etats-Unis et l'Asie

L'équipementier automobile OPmobility a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en légère baisse au troisième trimestre 2025, dans un marché européen morose, mais tiré par l'Amérique du Nord, où il inaugure cette semaine un nouveau siège, et par l'Asie.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe (ex-Plastic Omnium) a enregistré 2,362 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, en recul de 3,8%. A taux de change et périmètre constants, la baisse est ramenée à 0,8%.

"Sur la base des prévisions actuelles du marché", OPmobility "confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2025, à savoir l'amélioration de sa marge opérationnelle, de son résultat net part du groupe et de son flux de trésorerie disponible".

En Europe, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros (-5,4% et -5,3% à change et périmètre constants). Dans cette région, "il a été impacté par des périodes de fermetures d'usines plus longues que l'année dernière dans un contexte où les droits de douane affectent de manière différenciée ses clients", indique-t-il dans le communiqué.

L'arrêt de la production du constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover en septembre, à cause d'une violente cyberattaque, et la reprise progressive, "a impacté" OPmobility, pour "30 à 40 millions d'euros" de chiffre d'affaires puisqu'"on fait quasiment toutes leurs carrosseries", a précisé Laurent Favre, le directeur général du groupe, lors d'un point presse téléphonique.

"Ils ont recommencé à travailler en octobre, mais pas au rythme normal et je pense que novembre ne sera pas encore au rythme 100%"; "ça va donc continuer probablement à avoir un impact", a-t-il ajouté. "Nous avons des discussions avec eux qui sont très constructives (...) pour les impacts commerciaux, mais aussi pour récupérer les volumes perdus, lors des prochains trimestres".

"L'impact" pour OPmobility des arrêts ponctuels d'usines de Stellantis en Europe est "moindre", de l'ordre de "moins de 10 millions", a précisé le directeur général.

En Amérique du Nord, où Laurent Favre se trouve cette semaine pour l'inauguration d'un siège à Troy (banlieue de Detroit, ville historique de la voiture aux Etats-Unis), le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 835 millions d'euros (+2% et +9% à taux de change et périmètre constants). Les Etats-Unis sont le premier pays contributeur au chiffre d'affaires au 3e trimestre.

Le marché américain est "séduisant" car "beaucoup moins +contraint+ que le marché européen", avec "une règlementation plus ouverte, moins d'acteurs, un marché protégé des acteurs chinois" et "un pouvoir d'achat des ménages américains largement supérieur" à celui des européens. "C'est pour nous une source de croissance évidente pour les prochaines années", a souligné Laurent Favre.

En Chine, son chiffre d'affaires s'est élevé à 251 millions d'euros (+3,4%) et dans le reste de l'Asie à 272 millions d'euros (+14,1%). Le groupe veut doubler d'ici 2030 son chiffre d'affaires en Inde (où OPmobility dit équiper plus d'un véhicule sur trois), avec l'ouverture d'une 6e usine prévue en 2026.