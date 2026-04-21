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OPmobility-CA en baisse de 0,4% au T1 sur fond d’affaiblissement de l’industrie automobile
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 07:01

OPmobility OPM.PA a fait état mardi d’un recul de 0,4% de son chiffre d’affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants, pénalisé par les faiblesses persistantes du secteur automobile.

Le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 2,83 milliards d’euros sur les trois premiers mois de 2026, contre 2,98 milliards d’euros un an plus tôt.

L'équipementier automobile français a toutefois surperformé la production automobile mondiale, qui a reculé de 3,4% sur la période, selon les prévisions de S&P Global Mobility publiées ce mois-ci.

Le repli du chiffre d’affaires a été principalement tiré par l’Europe, où le groupe a sous-performé la production automobile régionale.

"C’est essentiellement lié au climat, à un peu d’incertitude, et au décalage de certains programmes qui devaient démarrer", a déclaré la directrice générale, Félicie Burelle.

Le nombre de lancements plus faible ce trimestre par rapport à l’an dernier va se poursuivre, a ajouté Félicie Burelle, précisant que cela concernait surtout l’activité Exterior, en charge de la conception des pare-chocs et des hayons.

Au deuxième trimestre, le groupe anticipe que son activité Lighting, également affectée par certains retards, commencera à bénéficier des premiers lancements issus du carnet de commandes constitué depuis son acquisition fin 2022.

En Amérique du Nord et en Asie, OPmobility a surperformé la production des marchés locaux, dans le cadre de sa stratégie d’expansion visant à compenser la faiblesse prolongée du marché européen.

"Ma conviction personnelle, c'est que le marché européen ne reviendra jamais à ces niveaux d'avant", a déclaré Félicie Burelle.

OPmobility prévoit de finaliser d’ici la fin de 2026 l’éventuelle acquisition d’une participation de contrôle dans l’activité d’éclairage de Hyundai Mobis, a-t-elle ajouté.

Le groupe vise également à finaliser au deuxième trimestre l’élargissement des activités de sa coentreprise chinoise YFPO à l’assemblage de modules et aux solutions d’éclairage de signature et de décoration.

OPmobility a indiqué n’avoir subi aucun impact lié à la situation au Moyen-Orient au cours du trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles.

(Rédigé par Mathias de Rozario; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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