OPM obtient un financement d’aide au développement de la Région Bourgogne Franche-Comté

Dijon (France), le 14 octobre 2025 à 18h00 CEST – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce avoir reçu la notification d’attribution d’une subvention d’investissement octroyée par la Région Bourgogne Franche-Comté.
