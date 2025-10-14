 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,26
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OPM obtient un financement d’aide au développement de la Région Bourgogne Franche-Comté
information fournie par Boursorama CP 14/10/2025 à 18:00

Dijon (France), le 14 octobre 2025 à 18h00 CEST – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce avoir reçu la notification d’attribution d’une subvention d’investissement octroyée par la Région Bourgogne Franche-Comté.

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu

Valeurs associées

ONCODESIGN PM
0,4650 EUR Euronext Paris -3,12%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank