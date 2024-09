OPM annonce ses résultats du premier semestre 2024 et fait le point sur ses développements cliniques, et sa situation financière

• OPM-101 conclut positivement sa Phase 1 volontaires sains permettant de prévoir le démarrage d'un essai clinique de Phase 1b/2a, fin 2024 début 2025

• OPM-201, licenciée à Servier dans la maladie de Parkinson, est à la fin de sa Phase 1 volontaires sains

• Augmentation de capital de près de 2 M€ en février 2024

• 8,5 M€ de financements publics obtenus depuis le 1er janvier 2024, pour les programmes d’OPM auprès d’acteurs publics du financement de l’innovation, dont 1,9 M€ d’ores et déjà perçus

• Trésorerie de 9,6 M€ au 30 juin 2024

• 3,6 M€ d’investissements R&D sur nos programmes (dont 2,9 M€ sur nos programmes en propre) principalement sur le développement clinique d’OPM-101 et l’évaluation préclinique en oncologie montrant des premiers résultats prometteurs



Dijon, France, le 25 septembre 2024, à 18h00 CEST – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2024 arrêtés par le Conseil d’administration du 25 septembre 2024.



