OPM annonce ses résultats annuels 2022 et fait le point sur ses développements cliniques

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• Revenus et produits d’exploitation 2022 à 8,3 M€ (+110% vs 2021 proforma) dont un CA de 8 M€ principalement porté par un milestone de 7 M€ et un up-front de 0,5 M€



• Résultat net quasi à l’équilibre (0,2) M€



• Solide visibilité financière avec une position de trésorerie de 13,4 M€ assurant le développement de nos programmes pour l’année à venir



• Deux molécules issues de notre technologie propriétaire Nanocyclix® (inhibiteurs de LRRK2 et RIPK2) actuellement en phase I volontaires sains