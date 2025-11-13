 Aller au contenu principal
Opération PrimeTime en cours sur MaaT Pharma
information fournie par BoursoBank 13/11/2025 à 18:00

bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)

Lyon, France, 13 novembre 2025 – 17h30 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT – la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd'hui le Lancement d'une Offre Globale d'actions ordinaires nouvelles d'environ 9 millions d'euros dans le cadre d'un Placement Privé, destiné à des investisseurs qualifiés, et d'une Offre PrimaryBid, destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Clôture du Placement Privé le 14 novembre 2025 après la clôture du marché, sous réserve d'une clôture anticipée Suspension de la cotation du titre MAAT à compter du 13 novembre 2025 après la clôture du marché, jusqu'au 14 novembre 2025, après la clôture du marché.

Je souscris à l'offre PrimeTime sur Maat Pharma

MAAT PHARMA
3,8200 EUR Euronext Paris -0,52%

