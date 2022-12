Opération PrimeTime en cours sur Kalray

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Kalray, leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds auprès d'investisseurs qualifiés, ainsi qu'auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid

Les raisons de l'opération :

Kalray a pour objectif de réaliser au titre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires combiné1 de 20 M€ et un EBITDA combiné en amélioration par rapport à l'exercice 2021. La Société vise une très forte progression de son chiffre d'affaires annuel en 2023, malgré l'environnement actuel difficile, et envisage ainsi a minima un doublement de ses ventes par rapport au chiffre d'affaires 2022 combiné. La Levée de Fonds permettrait à Kalray de se doter de moyens supplémentaires pour accompagner sa feuille de route stratégique avec deux axes :

le renforcement d'une équipe de premier plan sur des postes clés, en particulier à l'international, pour accompagner les ambitions de forte croissance de la Société (ventes, supports à la vente, équipe de direction) (environ 20% de la Levée de Fonds);

la poursuite des investissements sur sa prochaine génération de processeurs, dont la production est prévue à horizon 2025, pour continuer à répondre aux grands enjeux technologiques de ses marchés (environ 80% de la Levée de Fonds).

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse