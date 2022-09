Opération Prime Time en cours sur Pherecydes Pharma

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 3 M€ via l'émission d'actions ordinaires nouvelles s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

Pherecydes Pharma lance une levée de fonds d'un montant d'environ 3 M€ pour poursuivre son programme de développement clinique dans la phagothérapie

RAISONS DE L'OPÉRATION

L'Offre envisagée est destinée à fournir à la Société les moyens de se financer jusqu'à fin mars 2023. La Société envisage d'utiliser le produit net de cette levée de fonds pour financer partiellement :

1. à hauteur d'environ 50%, le développement clinique des phages anti-Staphylococcus aureus (S. aureus) incluant notamment : • la montée en puissance de l'étude de Phase II PhagoDAIR en France et en Europe avec l'ouverture de nouveaux centres cliniques aux Pays-Bas, jusqu'à l'étape d'évaluation du critère principal ; • la préparation et l'initiation d'une autre étude de Phase II dans une indication clinique à fort enjeu médical ; • le lancement et la gestion des études (PHRC), dont la Société n'est pas promoteur (PhagoPied, Phagos) au travers de la réalisation de Phagogrammes et de divers coûts associés ;

2. à hauteur d'environ 30%, le développement des phages anti-Pseudomonas aeruginosa comprenant notamment : • l'initiation d'une étude de toxicologie réglementaire ; • la préparation et l'initiation d'une étude clinique (Phase II) dans une indication, associée aux infections respiratoires à fort enjeu médical ;

3. à hauteur d'environ 10%, la mise au point de procédés de fabrication et du contrôle qualité, la production de lots GMP des phages E. Coli, la fin du développement pré-clinique ;

4. à hauteur d'environ 10%, les travaux de recherche, liés à l'identification d'une nouvelle cible bactérienne et les autres frais généraux de la Société.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

L'Offre sera réalisée en trois volets distincts mais concomitants :

- une offre par voie d'émissions d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société au bénéfice de catégories dénommées d'investisseurs (conformément à la 18ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 - l'« Assemblée »), sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce (l' « Offre Réservée »), l'Offre réservée étant adressée uniquement aux catégories d'investisseurs définies par l'Assemblée comme suit :

• à une ou plusieurs sociétés d'investissement ou fonds d'investissement français ou étrangers (i) investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 M€ au cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée, dans le secteur des sciences de la vie et technologies, et (ii) investissant pour un montant de souscription unitaire supérieur à 100 000 euros (prime d'émission comprise) ; et/ou

• à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l'étranger, ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution, fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une filiale) et/ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ;

• toute personne, y compris les fournisseurs ou les créanciers obligataires de la Société, détenant une créance certaine, liquide et exigible sur la Société ;

• à tous dirigeants, administrateurs et/ou salariés cadres de la Société souhaitant investir concomitamment à des bénéficiaires visés par les catégories susvisées. - une offre par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs, sur le fondement de l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier (conformément à la 17ème résolution de l'Assemblée), sur le fondement de l'article L. 225-136 du code de commerce (l' « Placement Privé », ensemble avec l'Offre Réservée, le « Placement Global »); et -

-une offre au public sans bénéficiaire désigné, par voie d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, destinée aux particuliers de nationalité française ou ressortissants des Etats-membres de l'Espace Economique Européen, via la plateforme PrimaryBid, qui s'effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 225-136 du Code de commerce et de l'article L. 411-2-1, 1° du Code monétaire et financier (conformément à la 16ème résolution de l'Assemblée) (l' « Offre PrimaryBid », et, ensemble avec le Placement Global, l' « Offre »).