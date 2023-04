Opération Prime Time en cours sur OKwind

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Groupe OKwind annonce le lancement d'une opération de cession d'environ 490 000 actions Groupe OKwind par ses actionnaires historiques.

Torcé – France, le 24 avril 2023 – 17h45 CEST – Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce avoir été informé par un groupe d'actionnaires historiques (les « Actionnaires Cédants ») de leur intention de céder environ

490 000 actions Groupe OKwind, correspondant à environ 6,0% du capital social de la société par voie de constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels et par voie d'offre au public auprès de particuliers en France via la plateforme PrimaryBid (l' « Opération »).

OBJECTIF DE L'OPÉRATION

L'Opération a notamment pour objectif d'accroitre la liquidité du titre Groupe OKwind, en portant le flottant de 27% à environ 33% du capital total de Groupe OKwind.

Les Actionnaires Cédants, constitués des familles fondatrices Maurice, Sallé et Heulot, conserveront la majorité des droits de vote à la clôture de l'Opération. Les cédants effectifs prendront un engagement de conservation d'une durée de 180 jours sur 100% des actions qui n'auraient pas été cédées dans le cadre de l'Opération conformément à leur volonté de rester actionnaires de contrôle de Groupe OKwind sur le long terme.

Pour rappel, dans la mesure ou aucune action nouvelle ne sera émise lors de l'Opération, cette dernière est donc non dilutive.

Voir l'intégralité du communiqué de presse