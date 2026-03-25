Openreach fait appel à l'intelligence artificielle de Google pour accélérer le déploiement de la fibre optique et réduire les émissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Tabahriti

Openreach a élargi son partenariat avec Google Cloud pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'accélérer la construction de la fibre à haut débit et de réduire les émissions de l'une des plus grandes flottes de véhicules commerciaux de Grande-Bretagne, a déclaré mercredi l'opérateur de réseau appartenant à BT.

Openreach, qui gère le plus grand réseau à large bande du pays, a déclaré que le partenariat, d'abord rapporté par Reuters, utilise les outils de données de Google, propriété d'Alphabet GOOGL.O , pour analyser les itinéraires, la marche au ralenti et les schémas de défaillance de sa flotte de 24 000 camionnettes, qui parcourt près de 200 millions de miles (322 millions de km) par an.

"En appliquant les technologies de Google Cloud à de véritables défis opérationnels, nous constatons des avantages pratiques et mesurables", a déclaré James Tappenden, directeur général d'Openreach.

L'entreprise a déclaré que le système permettait déjà de réduire les déplacements inutiles, de diminuer la consommation de carburant et de favoriser un passage plus rapide aux véhicules électriques - une mesure qui, selon elle, a permis d'éliminer environ 10 000 tonnes d'équivalent CO2 par an.

Le constructeur de réseaux a indiqué qu'il utilisait également les modèles d'intelligence artificielle de Google pour cartographier 35 millions de foyers et les couloirs de transport nationaux, ce qui permet aux planificateurs d'identifier les endroits où des lignes à fibres intégrales peuvent être installées plus rapidement.

Openreach investit 15 milliards de livres (20,1 milliards de dollars) pour déployer son réseau de fibres optiques dans 25 millions de locaux d'ici à la fin de 2026. (1 $ = 0,7459 livre)