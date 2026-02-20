Opendoor Technologies s'envole après un chiffre d'affaires du 4e trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions de la société de vente en ligne de biens immobiliers résidentiels Opendoor Technologies OPEN.O sont en hausse de 13,3 % avant-Bourse à 5,27 $ après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. ** La société OPEN, basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi en fin de journée que le chiffre d'affaires du 4e trimestre a chuté à 736 millions de dollars, contre 1,1 milliard de dollars l'année précédente, mais a dépassé l'estimation de LSEG de 594 millions de dollars.

** Pour le 1er trimestre 2026, elle prévoit une baisse du chiffre d'affaires d'environ 10 % par rapport au trimestre précédent et une perte d'EBITDA ajusté dans la fourchette basse à moyenne des 30 millions de dollars.

** La société a déclaré qu'elle "s'efforçait d'obtenir un résultat net ajusté positif d'ici la fin de 2026, mesuré sur une base prospective de douze mois", dans le communiqué. ** En septembre, OPEN a nommé Kaz Nejatian, cadre de Shopify SHOP.TO , au poste de nouveau directeur général, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration.

** La note moyenne de 9 analystes est "hold"; PT médian 5 $ - LSEG.

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a perdu 20 % depuis le début de l'année.