Opendoor s'envole après la nomination d'un nouveau directeur général et le retour des fondateurs au conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la plateforme immobilière résidentielle Opendoor Technologies OPEN.O augmentent de 11,1 % à 6,51 $ après la clôture des marchés

** OPEN nomme Kaz Nejatian, directeur de l'exploitation de Shopify SHOP.TO , au poste de directeur général

** Les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendront au conseil d'administration d'OPEN; Rabois en deviendra également le président

** OPEN a également conclu des accords d'achat de titres avec Khosla Ventures et Wu afin d'investir 40 millions de dollars dans le cadre d'un investissement privé

** Carrie Wheeler, ancienne directrice générale et présidente du conseil d'administration d'OPEN, a quitté ses fonctions en août

** OPEN a fait un bond de plus de 260 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture