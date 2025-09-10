 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 837,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Opendoor s'envole après la nomination d'un nouveau directeur général et le retour des fondateurs au conseil d'administration
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 23:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la plateforme immobilière résidentielle Opendoor Technologies OPEN.O augmentent de 11,1 % à 6,51 $ après la clôture des marchés

** OPEN nomme Kaz Nejatian, directeur de l'exploitation de Shopify SHOP.TO , au poste de directeur général

** Les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendront au conseil d'administration d'OPEN; Rabois en deviendra également le président

** OPEN a également conclu des accords d'achat de titres avec Khosla Ventures et Wu afin d'investir 40 millions de dollars dans le cadre d'un investissement privé

** Carrie Wheeler, ancienne directrice générale et présidente du conseil d'administration d'OPEN, a quitté ses fonctions en août

** OPEN a fait un bond de plus de 260 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

OPENDOOR TECH
5,8600 USD NASDAQ -4,09%
SHOPIFY RG-A
197,220 CAD TSX -0,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank