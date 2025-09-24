Opendoor rebondit après qu'un détenteur majeur a continué à se débarrasser de ses actions

24 septembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté de 12,3 % à 7,96 $ mercredi

** Les actions d'OPEN cherchent à mettre fin à une dégringolade de quatre séances, perdant environ 31 % en cours de route ** Access Industries a vendu ~13,7 millions d'actions mardi, générant environ 97 millions de dollars, comme le montre le dossier ** La société d'investissement dirigée par le milliardaire d'origine ukrainienne Len Blavatnik a vendu 95 millions de dollars d'actions mardi, et s'est débarrassée de près de 300 millions de dollars d'actions OPEN ce mois-ci ** Avec ce désinvestissement, Access possède désormais 17,6 millions d'actions et est le quatrième plus grand détenteur avec une participation de 2,38 %, selon le dépôt 13D

** Selon les données de LSEG, les principaux investisseurs comprennent le nouveau directeur général Kaz Nejatian (83,35 millions d'actions), le géant des fonds indiciels Vanguard (66,28 millions), le fonds spéculatif Two Sigma Investments (24 millions) et le poids lourd des fonds communs (16,37 millions)

** Avec le mouvement de la séance, les actions d'OPEN ont augmenté de près de 80 % ce mois-ci. L'action du chouchou des mèmes a terminé le mois de juin à 53 cents