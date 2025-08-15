Opendoor bondit après la démission de sa directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté d'environ 11 % à 3,37 $ après que la société ait annoncé la recherche d'une directrice générale

** La société a annoncé vendredi que Carrie Wheeler, actuelle directrice générale et présidente du conseil d'administration, avait démissionné de ses fonctions, avec effet immédiat ** La démission de Mme Wheeler n'est pas le résultat d'un désaccord sur une question liée à ses opérations, ses politiques ou ses pratiques, a déclaré la société dans sa déclaration

** Le conseil d'administration a nommé Shrisha Radhakrishna présidente et dirigeante par intérim ** Dans le cadre de son évolution stratégique, la société a déclaré que Mme Wheeler avait approché le conseil d'administration et que ce dernier avait entamé un processus de planification de la succession de la directrice générale à la mi-2025, a déclaré la société dans un communiqué ** Le 6 août, les actions d'OPEN ont chuté d'environ 25 % après que la société ait annoncé la veille au soir un chiffre d'affaires de 800 à 875 millions de dollars pour le troisième trimestre, bien en deçà du consensus de 1,2 milliard de dollars, selon le LSEG ** En juillet, les actions d'OPEN ont plus que triplé lorsque des traders individuels ont investi dans des mèmes stocks fortement court-circuités , y compris OPEN, Krispy Kreme

DNUT.O et GoPro GPRO.O . ** Les messages haussiers postés sur X.com par le gestionnaire de portefeuille du fonds spéculatif canadien EMJ Capital Eric Jackson ont contribué à stimuler la hausse d'OPEN le mois dernier ** Dans un message publié sur X.com jeudi à la fin de la journée , Jackson a appelé Wheeler à se retirer

** Sur 11 analystes couvrant OPEN, 1 note "achat", 6 "maintien" et 4 "vente" ou "forte vente" avec un PT médian de 1$, selon LSEG

** L'action OPEN a terminé le mois de juin à 53 cents