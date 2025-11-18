Le film "Train Dreams" retrace à l'écran la "vie ordinaire" d'un homme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rollo Ross et Danielle Broadway

Joel Edgerton décrit le film dramatique américain "Train Dreams" comme une "sorte d'épopée western célébrant une vie ordinaire".

"Je pense qu'il y a là quelque chose de très digne", a déclaré l'acteur australien, qui incarne un bûcheron américain du nom de Robert Grainer.

Le film, qui se déroule dans les années 1900 et explore la vie de Robert, est basé sur une nouvelle écrite en 2011 par Denis Johnson.

Robert aide à développer les chemins de fer à travers les États-Unis, passant de longues périodes loin de sa femme, Gladys Grainer, interprétée par Felicity Jones, et de leur petite fille.

"Train Dreams", actuellement en salles limitées, sera diffusé sur Netflix NFLX.O le 21 novembre.

Edgerton a déclaré qu'il lui était étonnamment facile d'incarner les difficultés de Robert à concilier vie professionnelle et vie privée.

"Je sais ce que c'est que d'être amoureux. Je suis amoureux en ce moment même. Et je me bats pour savoir comment marier le travail et la vie, et j'ai eu l'impression que Robert était tout simplement moi avec une hache à la main", a déclaré l'acteur de "Warrior".

Pour le réalisateur Clint Bentley, Edgerton a une capacité particulière à transmettre beaucoup d'émotions même dans les plus petits gestes.

"Le fait qu'il (Edgerton) puisse faire tant avec si peu et qu'il puisse vous briser le cœur avec un simple regard au loin ou en trébuchant sur une réplique. Je pense que c'est un acteur tellement puissant, mais d'une manière tellement humble que c'est vraiment beau à regarder", a déclaré Bentley.