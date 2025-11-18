 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 012,61
-1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le film "Train Dreams" retrace à l'écran la "vie ordinaire" d'un homme
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rollo Ross et Danielle Broadway

Joel Edgerton décrit le film dramatique américain "Train Dreams" comme une "sorte d'épopée western célébrant une vie ordinaire".

"Je pense qu'il y a là quelque chose de très digne", a déclaré l'acteur australien, qui incarne un bûcheron américain du nom de Robert Grainer.

Le film, qui se déroule dans les années 1900 et explore la vie de Robert, est basé sur une nouvelle écrite en 2011 par Denis Johnson.

Robert aide à développer les chemins de fer à travers les États-Unis, passant de longues périodes loin de sa femme, Gladys Grainer, interprétée par Felicity Jones, et de leur petite fille.

"Train Dreams", actuellement en salles limitées, sera diffusé sur Netflix NFLX.O le 21 novembre.

Edgerton a déclaré qu'il lui était étonnamment facile d'incarner les difficultés de Robert à concilier vie professionnelle et vie privée.

"Je sais ce que c'est que d'être amoureux. Je suis amoureux en ce moment même. Et je me bats pour savoir comment marier le travail et la vie, et j'ai eu l'impression que Robert était tout simplement moi avec une hache à la main", a déclaré l'acteur de "Warrior".

Pour le réalisateur Clint Bentley, Edgerton a une capacité particulière à transmettre beaucoup d'émotions même dans les plus petits gestes.

"Le fait qu'il (Edgerton) puisse faire tant avec si peu et qu'il puisse vous briser le cœur avec un simple regard au loin ou en trébuchant sur une réplique. Je pense que c'est un acteur tellement puissant, mais d'une manière tellement humble que c'est vraiment beau à regarder", a déclaré Bentley.

Valeurs associées

NETFLIX
110,2900 USD NASDAQ -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank