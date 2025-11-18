Emirates et Safran vont créer une unité de fabrication de sièges d'avion à Dubaï
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 12:25
Le projet vise à rapprocher les capacités industrielles de Safran des opérations d'Emirates et à répondre à la forte demande mondiale en intégrant les technologies les plus récentes. Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum estime que cette initiative fera de Dubaï un pôle stratégique de fabrication aéronautique et soutiendra la diversification économique du pays.
Olivier Andriès souligne qu'elle renforce un partenariat de longue date et s'inscrit dans la stratégie industrielle de Safran.
L'installation, attendue d'ici fin 2027, couvrira 20 000 à 25 000 m² et visera une production initiale pouvant atteindre 1000 sièges de classe Affaires par an.
Valeurs associées
|303,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,65%
