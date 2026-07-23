« OpenAI vise à proposer le modèle le moins cher pour n'importe quelle tâche », déclare son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI vise à proposer le modèle d'IA le moins cher pour n'importe quelle tâche, a déclaré jeudi son président, Greg Brockman, alors que les entreprises s'inquiètent de plus en plus du coût élevé des outils d'IA.

“Notre objectif est toujours d'être le modèle le moins cher pour n'importe quelle tâche que vous souhaitez réaliser”, a déclaré M. Brockman lors d'une table ronde avec les médias.