OpenAI va presque doubler ses effectifs pour atteindre 8 000 personnes d'ici à la fin de l'année 2026, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle OpenAI prévoit de presque doubler ses effectifs, qui passeront de 4500 à 8000 personnes d'ici à la fin 2026, a rapporté samedi le Financial Times, citant deux personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

OpenAI prévoit de déployer la plupart des nouvelles recrues dans le développement de produits, l'ingénierie, la recherche et les ventes, selon le FT.

Le fabricant de ChatGPT intensifie également le recrutement de spécialistes axés sur l'"ambassadeur technique", afin d'aider les entreprises à mieux utiliser ses outils, ajoute le rapport.

Le dernier tour de table de la société l'a évaluée à 840 milliards de dollars, , alors que Big Tech et Softbank

9984.T de Masayoshi Son se sont joints à son tour de table de 110 milliards de dollars.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, aurait émis un "code rouge" interne au début du mois de décembre de l'année dernière, interrompant les projets non essentiels et réorientant les équipes pour accélérer le développement en réponse à Gemini 3 de Google.