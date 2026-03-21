OpenAI va presque doubler ses effectifs pour atteindre 8 000 d'ici à fin 2026, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle OpenAI prévoit de presque doubler ses effectifs pour les faire passer de 4 500 à 8 000 d'ici à la fin 2026, a rapporté samedi le Financial Times, citant deux personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.