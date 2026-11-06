OpenAI va poursuivre l'extension de ses centres de données malgré le raz-de-marée aux élections de mi-mandat, a déclaré sa directrice financière à CNBC

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OpenAI va poursuivre ses projets d'expansion de ses centres de données aux États-Unis malgré la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat cette semaine, qui a ravivé les craintes d'une surveillance accrue de ces installations, a déclaré vendredi Sarah Friar, directrice financière de l'entreprise, lors d'une interview accordée à CNBC.

« Quand je pense aux élections de mi-mandat, je dois continuer à réfléchir à la manière dont nous allons maintenir nos investissements pour répondre à la demande des clients », a déclaré Mme Friar. « Nous allons continuer à renforcer nos relations avec les collectivités locales afin de disposer de la puissance de calcul dont nous avons besoin », a-t-elle ajouté.

Véritable figure de proue de l’essor de l’IA, OpenAI a réagi rapidement pour dissiper les craintes selon lesquelles un changement de majorité au Congrès pourrait ralentir la croissance du secteur. L’entreprise a lancé jeudi une offensive de charme afin de rallier les communautés à sa cause, alors que l’opposition aux centres de données devient un point de ralliement pour les inquiétudes liées à cette technologie.

Dans le cadre de ces efforts, OpenAI a déclaré qu’elle ne recourrait plus à des accords de confidentialité avec les responsables publics lors des négociations ou des discussions concernant de futurs sites. Elle permettra également aux riverains d’accéder aux plans de construction ⁠et à leurs impacts potentiels.

L’opposition croissante aux centres de données a constitué un enjeu crucial lors des élections de mi-mandat. Les candidats démocrates, dont la gouverneure élue du Texas, Gina Hinojosa, ont fait d’un contrôle plus strict de ces installations un engagement central de leur campagne. Le « Lone Star State » est l’une des régions du monde où les centres de données connaissent la croissance la plus rapide.

Les craintes que la victoire écrasante des démocrates ne ralentisse la construction de ces installations, essentielles à l’essor de l’IA, ont fait perdre environ 2 500 milliards de dollars au marché boursier américain jeudi, les investisseurs évaluant les répercussions sur les secteurs des puces électroniques, du cloud et des réseaux, qui ont été parmi les principaux bénéficiaires de cette frénésie de dépenses.

Pourtant, certains signes indiquent que les géants de la technologie restent déterminés à mener à bien leurs projets d’expansion des centres de données malgré la contestation croissante.

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a annoncé jeudi qu’elle allait investir 17 milliards de dollars pour construire son premier centre de données dans le Wyoming.

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté que ByteDance envisageait d’étendre un projet de centre de données dans le nord-est du Brésil, une initiative qui renforcerait sa position de premier constructeur d’infrastructures informatiques en Amérique latine.

LES PROJETS DE LEVÉE DE FONDS D'OPENAI

Mme Friar a également déclaré à CNBC qu’OpenAI levait de nouveaux capitaux, réfutant ainsi les rumeurs selon lesquelles le créateur de ChatGPT aurait revu à la baisse ses ambitions de levée de fonds dans un contexte de forte correction des valeurs liées à l’IA.

La société cherche à lever de nouveaux capitaux après avoir enregistré une croissance de 70 % d’un trimestre à l’autre au troisième trimestre, la demande des entreprises ayant doublé sur la même période, a-t-elle précisé.

« Cela (cette croissance) montre que les gens utilisent réellement l’IA et en tirent de la valeur », a déclaré Mme Friar.

Cette levée de fonds intervient alors que les turbulences du marché soulèvent des questions quant à l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic, concurrent d’OpenAI.

Reuters a rapporté jeudi que les investisseurs potentiels dans le cadre de l’introduction en bourse d’Anthropic se demandent si la start-up spécialisée dans l’IA pourra lancer sa tournée de présentation la semaine prochaine et maintenir son calendrier en vue d’une cotation en novembre.

Les investisseurs font pression pour obtenir une valorisation plus attractive avant de s’engager dans l’opération, certains considérant que la valorisation de 1 500 milliards de dollars récemment évoquée se situe dans le haut de la fourchette des attentes, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches des discussions avec les investisseurs.