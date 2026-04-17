OpenAI va dépenser plus de 20 milliards de dollars en puces Cerebras et recevoir une participation, selon The Information

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* L'accord pourrait donner à OpenAI une participation, potentiellement jusqu'à 10 %, dans le fabricant de puces, selon le rapport

* Les dépenses totales d'OpenAI dans Cerebras pourraient atteindre 30 milliards de dollars, selon The Information

* Cerebras prévoit une levée de fonds de 3 milliards de dollars à une valeur de 35 milliards de dollars, selon le rapport

(Ajout de détails aux paragraphes 9 à 12)

OpenAI a accepté de payer à la start-up Cerebras plus de 20 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour utiliser des serveurs alimentés par les puces de la société, dans le cadre d'un accord qui pourrait également donner au fabricant de ChatGPT une participation dans la société, a rapporté The Information jeudi, citant des sources.

Ce développement intervient alors qu'OpenAI tente de prendre de l'avance dans la course à l'IA et de répondre à la demande croissante. En janvier, la société a accepté d'acheter jusqu'à 750 mégawatts de capacité de calcul à Cerebras sur une période de trois ans, dans le cadre d'un accord évalué à plus de 10 milliards de dollars .

Ces nouveaux engagements sont deux fois plus importants que l'accord précédemment annoncé entre OpenAI et le fabricant de puces.

Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante. OpenAI n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau, tandis que Cerebras s'est refusé à tout commentaire.

L'accord souligne l'appétit croissant de l'industrie pour la puissance de calcul nécessaire à l'inférence - le processus par lequel les modèles d'IA génèrent des réponses.

Selon le rapport, Cerebras pourrait divulguer dès vendredi certaines parties de son accord avec OpenAI, qui n'avait pas été divulgué auparavant.

Dans le cadre de cet accord, OpenAI recevra des bons de souscription pour une participation minoritaire dans Cerebras, sa participation pouvant augmenter au fur et à mesure que ses dépenses augmentent, a rapporté The Information. Il ajoute qu'OpenAI a également accepté de fournir à Cerebras environ 1 milliard de dollars pour l'aider à financer le développement de centres de données qui feraient fonctionner ses produits d'intelligence artificielle.

Les dépenses totales de l'entreprise au cours des trois prochaines années pourraient atteindre 30 milliards de dollars, ce qui pourrait se traduire par des bons de souscription représentant jusqu'à 10 % des parts de Cerebras, a ajouté le rapport.

L'IMPORTANCE DE L'ACCORD POUR CEREBRAS ET LES PROJETS D'INTRODUCTION EN BOURSE

Le rapprochement avec OpenAI est au cœur des efforts de Cerebras pour entrer en bourse, le fabricant de puces d'IA visant une cotation au cours du deuxième trimestre de cette année.

Cerebras, basée à Sunnyvale, en Californie, évaluée pour la dernière fois à 23,1 milliards de dollars, prévoit également de lever 3 milliards de dollars lors d'une offre le mois prochain, à une valorisation d'environ 35 milliards de dollars, a rapporté The Information jeudi.

Fondée en 2015, la société est connue pour ses puces de moteur à l'échelle de la plaquette et rivalise avec les produits de Nvidia NVDA.O et d'autres fabricants de puces d'IA. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, est un investisseur de la première heure dans Cerebras.