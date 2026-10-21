OpenAI va commercialiser ses meilleurs modèles sur Google Cloud dans le cadre de sa dernière initiative destinée aux entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Krystal Hu

OpenAI mettra à disposition ses modèles d’intelligence artificielle de pointe et son agent de codage Codex via Google Cloud dans les semaines à venir, ont annoncé mercredi les deux entreprises, renforçant ainsi les liens entre ces deux rivaux et soulignant à quel point les principaux fournisseurs de cloud computing sont en train de devenir des distributeurs clés des meilleurs modèles d’IA.

Ce partenariat permettra d’intégrer les derniers modèles d’OpenAI, tels que GPT-6 Astra, au Model Garden de Google Cloud. Il permettra aux clients de les acheter via Google Cloud Marketplace et d’ utiliser leurs engagements de dépenses cloud existants pour ces achats, selon un article publié sur le blog de l’entreprise, alors qu’OpenAI cherche à vendre ses modèles à un plus grand nombre d’entreprises.

Il permettra également aux clients des secteurs réglementés d’accéder aux modèles d’OpenAI grâce aux contrôles d’accès, aux outils de gouvernance des données et à l’infrastructure de Google Cloud afin de mettre en place ce que l’on appelle des workflows d’IA « agentique ».

Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , est devenu le dernier grand « hyperscaler » en date à proposer les modèles d’OpenAI à ses clients, après l’expiration en avril de l’accord de distribution exclusif entre OpenAI et Microsoft MSFT.O .

Depuis, OpenAI a étendu sa distribution à Amazon Web Services AMZN.O et désormais à Google Cloud, deux hyperscalers majeurs qui se disputent des parts de marché dans le domaine de l’IA.

Cet accord ajoute une nouvelle dimension à une relation de plus en plus complexe entre OpenAI et Google, qui se font concurrence dans les produits phares d’IA et dans le domaine de la recherche, alors même que les enjeux économiques liés à la création et au déploiement de grands modèles les poussent à coopérer.

Google a pris des mesures pour positionner sa division cloud comme une plateforme neutre offrant à ses clients un choix plus large de modèles, après avoir conclu l’année dernière un accord cloud avec OpenAI afin de lui fournir davantage de capacité de calcul.

Pour Google Cloud, l’ajout des modèles d’OpenAI renforce une stratégie visant à proposer aux clients une gamme plus large de modèles tiers plutôt que de se reposer uniquement sur les siens.

Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, a déclaré à Reuters lors d’une précédente interview que la plateforme cloud de Google était une plateforme ouverte et qu’elle accueillait volontiers tout modèle apprécié des développeurs.

Cet accord s’inscrit également dans une évolution plus large du secteur, où les hyperscalers deviennent les principaux canaux commerciaux pour les laboratoires d’IA de pointe. Les fournisseurs de cloud prélèvent généralement une commission sur les ventes réalisées via leur plateforme.

Anthropic, un concurrent d’OpenAI soutenu par Amazon et Google, prévoit que 47 % de son chiffre d’affaires en 2025 proviendra des plateformes cloud d’Amazon et de Google, selon son dossier d’introduction en bourse examiné par Reuters.