 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI va commercialiser ses meilleurs modèles sur Google Cloud dans le cadre de sa dernière initiative destinée aux entreprises
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 14:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Krystal Hu

OpenAI mettra à disposition ses modèles d’intelligence artificielle de pointe et son agent de codage Codex via Google Cloud dans les semaines à venir, ont annoncé mercredi les deux entreprises, renforçant ainsi les liens entre ces deux rivaux et soulignant à quel point les principaux fournisseurs de cloud computing sont en train de devenir des distributeurs clés des meilleurs modèles d’IA.

Ce partenariat permettra d’intégrer les derniers modèles d’OpenAI, tels que GPT-6 Astra, au Model Garden de Google Cloud. Il permettra aux clients de les acheter via Google Cloud Marketplace et d’ utiliser leurs engagements de dépenses cloud existants pour ces achats, selon un article publié sur le blog de l’entreprise, alors qu’OpenAI cherche à vendre ses modèles à un plus grand nombre d’entreprises.

Il permettra également aux clients des secteurs réglementés d’accéder aux modèles d’OpenAI grâce aux contrôles d’accès, aux outils de gouvernance des données et à l’infrastructure de Google Cloud afin de mettre en place ce que l’on appelle des workflows d’IA « agentique ».

Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , est devenu le dernier grand « hyperscaler » en date à proposer les modèles d’OpenAI à ses clients, après l’expiration en avril de l’accord de distribution exclusif entre OpenAI et Microsoft MSFT.O .

Depuis, OpenAI a étendu sa distribution à Amazon Web Services AMZN.O et désormais à Google Cloud, deux hyperscalers majeurs qui se disputent des parts de marché dans le domaine de l’IA.

Cet accord ajoute une nouvelle dimension à une relation de plus en plus complexe entre OpenAI et Google, qui se font concurrence dans les produits phares d’IA et dans le domaine de la recherche, alors même que les enjeux économiques liés à la création et au déploiement de grands modèles les poussent à coopérer.

Google a pris des mesures pour positionner sa division cloud comme une plateforme neutre offrant à ses clients un choix plus large de modèles, après avoir conclu l’année dernière un accord cloud avec OpenAI afin de lui fournir davantage de capacité de calcul.

Pour Google Cloud, l’ajout des modèles d’OpenAI renforce une stratégie visant à proposer aux clients une gamme plus large de modèles tiers plutôt que de se reposer uniquement sur les siens.

Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, a déclaré à Reuters lors d’une précédente interview que la plateforme cloud de Google était une plateforme ouverte et qu’elle accueillait volontiers tout modèle apprécié des développeurs.

Cet accord s’inscrit également dans une évolution plus large du secteur, où les hyperscalers deviennent les principaux canaux commerciaux pour les laboratoires d’IA de pointe. Les fournisseurs de cloud prélèvent généralement une commission sur les ventes réalisées via leur plateforme.

Anthropic, un concurrent d’OpenAI soutenu par Amazon et Google, prévoit que 47 % de son chiffre d’affaires en 2025 proviendra des plateformes cloud d’Amazon et de Google, selon son dossier d’introduction en bourse examiné par Reuters.

Valeurs associées

ALPHABET-A
340,2750 USD NASDAQ -1,13%
AMAZON.COM
262,6300 USD NASDAQ +0,07%
MICROSOFT
531,8700 USD NASDAQ -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Américain Stephen Hubbard le 7 octobre 2024 devant le tribunal de Moscou qui l'avait condamné ( Moscow City Court press service / Handout )
    La Russie libère l'Américain Stephen Hubbard, Trump nie toute "contrepartie"
    information fournie par AFP 21.10.2026 14:17 

    Stephen Hubbard, un Américain de 75 ans détenu depuis quatre ans en Russie, est en route pour les Etats-Unis après avoir été libéré par Moscou mercredi, officiellement "sans contrepartie" selon Donald Trump. La libération de M. Hubbard a été annoncée en milieu ... Lire la suite

  • Le cofondateur et patron du géant américain des puces électroniques Nvidia, Jensen Huang, prononce un discours lors de la conférence sur l'intelligence artificielle "Nvidia GTC Berlin 2026", le 21 octobre 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )
    Le patron de Nvidia exhorte l'Europe à déployer plus rapidement l'IA dans l'industrie
    information fournie par AFP 21.10.2026 14:13 

    Le géant américain des puces électroniques Nvidia exhorté mercredi l'Europe, en retard dans la course à l'intelligence artificielle (IA), à accélérer le déploiement de cette technologie dans l'industrie, en pleine période de doute des investisseurs. Lors de sa ... Lire la suite

  • Au laboratoire de l’Institut de recherche et de lutte contre la fièvre de Lassa, à l’hôpital universitaire spécialisé d’Irrua, à Irrua, dans l’État d’Edo, au centre-ouest du Nigeria, le 6 mars 2018 ( AFP / PIUS UTOMI EKPEI )
    Au Nigeria, le "choc" après l'annonce d'un premier cas d'Ebola de souche Bundibugyo
    information fournie par AFP 21.10.2026 14:06 

    Le Nigeria est le quatrième pays africain cette année à être touché par le virus Ebola de souche Bundibugyo, qui ravage la RDC depuis cinq mois, ce qui ravive le souvenir de l'âpre combat du pays le plus peuplé d'Afrique contre cette maladie il y a douze ans. La ... Lire la suite

  • Bourse : la revanche des oubliés
    Bourse : la revanche des oubliés
    information fournie par Ecorama 21.10.2026 14:00 

    Les valeurs défensives reprennent la main à Wall Street, portées par les inquiétudes persistantes autour de la tech et par un regain d’intérêt pour l’énergie, la santé, la consommation et les services aux collectivités. Les investisseurs se repositionnent sur des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 899,34 +0,78%
ESSILORLUXOTTICA
173,05 +14,98%
VUSION
132,5 +9,59%
ATOS GROUP
26,86 +17,60%
CARREFOUR
14,04 -13,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank