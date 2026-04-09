OpenAI suspend son projet Stargate au Royaume-Uni face aux contraintes économiques
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 14:53
OpenAI a annoncé la suspension de son projet Stargate au Royaume-Uni, invoquant des conditions jugées défavorables pour le développement d'infrastructures d'intelligence artificielle. Ce projet, lancé en partenariat avec Nvidia et Nscale, visait à déployer des capacités massives de calcul pour soutenir des usages avancés de l'IA. L'entreprise indique qu'elle pourrait relancer l'initiative lorsque les conditions économiques et réglementaires seront plus favorables.
Le coût élevé de l'électricité industrielle au Royaume-Uni, parmi les plus élevés au monde, constitue un obstacle majeur, tout comme les délais d'accès au réseau énergétique. À cela s'ajoutent des incertitudes liées à la régulation, notamment sur l'utilisation de contenus protégés pour l'entraînement des modèles. Ces facteurs compliquent la rentabilité de projets nécessitant des investissements lourds et de long terme.
Malgré cette pause, OpenAI affirme rester engagé dans le pays, où se trouve son principal centre de recherche hors des États-Unis. Le groupe poursuit ses collaborations avec les autorités britanniques et ses investissements dans les talents, en attendant un environnement plus propice au déploiement d'infrastructures à grande échelle.
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