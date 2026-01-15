OpenAI signe un accord de 10 milliards de dollars avec le challenger de Nvidia, Cerebras

(Mise à jour avec l'interview du directeur général de Cerebras aux paragraphes 3-6) par Zaheer Kachwala et Krystal Hu

OpenAI achètera jusqu'à 750 mégawatts de puissance de calcul sur trois ans au fabricant de puces Cerebras, alors que le fabricant de ChatGPT cherche à prendre de l'avance dans la course à l'IA et à répondre à la demande croissante, ont déclaré les deux entreprises mercredi.

Cet accord représente plus de 10 milliards de dollars sur la durée du contrat, selon une source au fait du dossier. Le fabricant de ChatGPT prévoit d'utiliser les systèmes construits par Cerebras pour alimenter son populaire chatbot. Il s'agit du dernier d'une série d'accords de plusieurs milliards de dollars conclus par OpenAI.

Andrew Feldman, directeur général de Cerebras, a déclaré que les deux entreprises avaient entamé des pourparlers en août dernier après que Cerebras eut démontré que les modèles open-source d'OpenAI pouvaient fonctionner plus efficacement sur ses puces que sur les GPU traditionnels. Après des mois de négociations, les deux sociétés ont conclu un accord en vertu duquel Cerebras vendra à OpenAI des services en nuage alimentés par ses puces, en se concentrant sur les modèles d'inférence et de raisonnement, qui prennent généralement le temps de "réfléchir" avant de générer des réponses.

Dans le cadre de cet accord, Cerebras construira ou louera des centres de données équipés de ses puces, tandis qu'OpenAI paiera pour utiliser les services en nuage de Cerebras afin d'exécuter l'inférence pour ses produits d'IA. La capacité sera mise en ligne en plusieurs tranches jusqu'en 2028.

"L'intégration de Cerebras dans notre gamme de solutions de calcul a pour but de rendre notre IA beaucoup plus rapide", a déclaré OpenAI dans un message publié sur son site web.

L'accord souligne le fort appétit de l'industrie pour la puissance de calcul nécessaire à l'inférence - le processus par lequel les modèles répondent aux requêtes - alors que les entreprises s'efforcent de construire des modèles de raisonnement et des applications pour favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle.

Ce rapprochement sera essentiel pour les derniers efforts de Cerebras en vue de son entrée en bourse, car il l'aidera à diversifier ses revenus par rapport à l'entreprise technologique émiratie G42, qui a été à la fois un investisseur et l'un de ses plus gros clients.

Fondée en 2015, Cerebras est connue pour ses moteurs à l'échelle du wafer, des puces conçues pour accélérer la formation et l'inférence pour les grands modèles d'IA, en concurrence avec les offres de Nvidia NVDA.O et d'autres fabricants de puces d'IA. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, est l'un des premiers investisseurs de Cerebras.

Reuters a rapporté le mois dernier que Cerebras se préparait à déposer un dossier d'introduction en bourse , en vue d'une cotation au deuxième trimestre de cette année. Il s'agit de la deuxième tentative de l'entreprise sur le marché public. Elle a d'abord déposé une demande d'introduction en bourse en 2024, avant de la reporter et de la retirer en octobre .

OpenAI prépare le terrain pour sa propre introduction en bourse, qui pourrait lui valoir jusqu'à 1 000 milliards de dollars , avait également rapporté Reuters.

Le directeur général Sam Altman a déclaré l'année dernière qu'OpenAI s'engageait à dépenser 1,4 billion de dollars pour développer 30 gigawatts de ressources informatiques, soit suffisamment pour alimenter environ 25 millions de foyers américains.

Alors que les entreprises engagent des sommes considérables dans cette technologie en plein essor et que les valorisations montent en flèche, les investisseurs et les experts craignent que le secteur ne se transforme en une bulle qui rappellerait le boom et l'effondrement des dotcoms.