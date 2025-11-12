 Aller au contenu principal
OpenAI se bat contre l'ordre de divulguer des millions de conversations ChatGPT
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire du New York Times aux paragraphes 7-8) par Blake Brittain

OpenAI a demandé mercredi à un juge fédéral de New York d'annuler une ordonnance qui l'obligeait à remettre 20 millions de journaux de conversation anonymes de ChatGPT dans le cadre d'un procès pour violation de droits d'auteur intenté par le New York Times NYT.N et d'autres organes de presse, en affirmant que cela exposerait les conversations privées des utilisateurs. L'entreprise d'intelligence artificielle a fait valoir, à l'adresse , que la communication des journaux divulguerait des informations confidentielles sur les utilisateurs et que "99,99 %" des transcriptions n'ont rien à voir avec les allégations de violation des droits d'auteur formulées dans le cadre de l'affaire.

"Pour être clair: toute personne dans le monde qui a utilisé ChatGPT au cours des trois dernières années doit maintenant faire face à la possibilité que ses conversations personnelles soient remises au Times pour qu'il les examine à sa guise dans le cadre d'une expédition de pêche spéculative", a déclaré l'entreprise dans un document déposé auprès du tribunal.

LE PROCÈS AFFIRME QUE L'OPENAI A UTILISÉ À MAUVAIS ESCIENT LES ARTICLES DU TIMES Les organes de presse ont fait valoir que les journaux étaient nécessaires pour déterminer si ChatGPT avait reproduit leur contenu protégé par le droit d'auteur et pour réfuter l'affirmation d'OpenAI selon laquelle ils auraient "piraté" les réponses du chatbot pour fabriquer des preuves. L'action en justice affirme qu'OpenAI a abusé de ses articles pour former ChatGPT à répondre aux invites de l'utilisateur.

La juge Ona Wang a déclaré dans son ordonnance de production des chats que la vie privée des utilisateurs serait protégée par la "dépersonnalisation exhaustive" de l'entreprise et par d'autres mesures de protection. OpenAI a jusqu'à vendredi pour produire les transcriptions.

Le responsable de la sécurité des informations d'OpenAI, Dane Stuckey, a déclaré dans un billet de blog mercredi que le partage des journaux violerait les protections de la vie privée et de la sécurité et "nous obligerait à divulguer des dizaines de millions de conversations très personnelles de personnes qui n'ont aucun lien avec les poursuites judiciaires sans fondement du Times"

Un porte-parole du New York Times a déclaré que le billet de blog d'OpenAI "induit délibérément ses utilisateurs en erreur et omet les faits"

"La vie privée d'aucun utilisateur de ChatGPT n'est menacée", a déclaré le porte-parole. "Le tribunal a ordonné à OpenAI de fournir un échantillon de chats, anonymisés par OpenAI elle-même, dans le cadre d'une ordonnance de protection juridique

L'affaire OpenAI est l'une des nombreuses actions en justice intentées contre des entreprises technologiques pour utilisation abusive d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le but d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle.

