OpenAI s'apprête à lever 10 milliards de dollars auprès de MGX, Coatue et Thrive, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI est sur le point d'obtenir un nouveau financement d'environ 10 milliards de dollars de la part d'investisseurs, ce qui porterait son évaluation à 850 milliards de dollars, y compris l'argent levé, a déclaré une personne au fait du dossier, confirmant un rapport antérieur de Bloomberg News.

* Parmi les investisseurs figurent MGX (Abu Dhabi), Coatue et Thrive Capital. Altimeter Capital devrait également participer à ce tour de table.

* L'accord devrait être finalisé d'ici la semaine prochaine, a déclaré la personne au fait de l'affaire.

* Les fonds supplémentaires porteraient le montant total du dernier tour de table d'OpenAI à environ 120 milliards de dollars, ce qui souligne la forte demande des investisseurs pour les entreprises d'IA.

* Les discussions sont en cours et le montant final de l'investissement pourrait changer.

* Le mois dernier, le fabricant de ChatGPT a déclaré qu'il levait 110 milliards de dollars auprès de bailleurs de fonds tels qu'Amazon.com AMZN.O , Nvidia NVDA.O et SoftBank Group 9984.T , alors qu'il augmente ses dépenses en infrastructure informatique et en talents.

* Coatue, MGX, Thrive et Altimeter n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.