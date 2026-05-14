OpenAI reproche à Apple d'avoir limité la portée de ChatGPT dans l'iPhone
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 19:54
Au coeur du différend, OpenAI reprocherait à Apple une intégration trop limitée de ChatGPT dans ses logiciels. La start-up espérait que l'accord stimulerait fortement les abonnements payants, grâce à une exposition directe auprès des utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac. Selon Bloomberg, les fonctionnalités restent pourtant peu visibles, parfois difficiles à activer, et nettement moins riches que celles proposées par l'application ChatGPT autonome.
La tension s'est également accrue autour de sujets plus stratégiques. Apple s'inquiète de la protection des données chez OpenAI, tandis que la start-up avance désormais sur un projet de smartphone avec plusieurs anciens cadres d'Apple, dont Jony Ive, figure centrale derrière l'esthétique de l'iMac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'Apple Watch. Le groupe de Cupertino prépare en parallèle l'ouverture de Siri à d'autres modèles, notamment Claude d'Anthropic et Gemini de Google, ce qui pourrait réduire la place de ChatGPT dans ses services.
Cette possible confrontation intervient à un moment charnière pour OpenAI, qui cherche à croître ses revenus récurrents pour financer une infrastructure de calcul toujours plus coûteuse. Selon Reuters, le chiffre d'affaires annualisé de l'entreprise a dépassé 25 MdsUSD fin février 2026, après avoir déjà franchi 20 MdsUSD quelques semaines plus tôt, contre environ 6 MdsUSD en 2024. Cette trajectoire reste très rapide, mais elle s'accompagne de besoins d'investissement massifs et d'interrogations sur la rentabilité, alors que Reuters a également rapporté qu'OpenAI préparait une possible introduction en Bourse susceptible de viser jusqu'à 1 000 MdsUSD de valorisation.
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