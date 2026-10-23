OpenAI reprend ses entraînements en IA de pointe avec une sécurité renforcée et sans accès à Internet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI, dirigée par Sam Altman, a annoncé vendredi avoir repris l'entraînement par apprentissage par renforcement et l'utilisation en interne de ses solutions d'IA les plus avancées, après avoir renforcé ses contrôles de sécurité et bloqué l'accès à Internet pour l'entraînement des modèles de pointe.

Les inquiétudes grandissent quant à la capacité des agents d’IA, de plus en plus performants, à identifier et à exploiter les failles logicielles, y compris au sein des dispositifs de protection.

* OpenAI avait suspendu l’entraînement et l’évaluation de ses modèles les plus performants après qu’un modèle de recherche interne eut brièvement exploité une erreur de configuration pour obtenir un accès limité à Internet le 2 septembre, a-t-elle indiqué dans un article de blog

* Le créateur de ChatGPT a repris l’entraînement par apprentissage par renforcement et l’inférence interne de ses modèles de pointe le 1er octobre après avoir mis en place des mesures de sécurité supplémentaires

* Elle a lancé une campagne visant à analyser son infrastructure de recherche à la recherche de vulnérabilités qui pourraient permettre aux modèles de s’échapper d’environnements informatiques isolés, a déclaré OpenAI

* Les organismes d’évaluation de la sécurité de l’IA METR et Redwood Research ont déclaré jeudi avoir découvert plusieurs nouvelles vulnérabilités dans le système interne d’OpenAI

* La société a procédé à un examen approfondi de l’activité de ses modèles d’IA après le piratage accidentel de Hugging Face

* OpenAI a informé plus de 100 organisations des incidents d’activité non autorisée liés à ses agents d’IA