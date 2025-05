OpenAI réduit son plan de conversion, les organisations à but non lucratif conservent le contrôle

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI reste sous le contrôle d'une association à but non lucratif malgré les critiques et les poursuites judiciaires

L'organisation à but non lucratif contrôlera la société d'utilité publique, ce qui assouplira les restrictions en matière de levée de fonds

Des inquiétudes subsistent quant à l'équilibre entre le profit et la mission de l'IA, le procès de Musk se poursuit

OpenAI a revu à la baisse un important plan de restructuration, sa société mère à but non lucratif conservant le contrôle, ce qui devrait limiter le pouvoir du directeur général Sam Altman sur le fabricant pionnier de ChatGPT. L'annonce fait suite à une tempête de critiques et de défis juridiques, y compris un procès très médiatisé intenté par le rival et cofondateur Elon Musk , qui a accusé OpenAI de s'éloigner de sa mission fondatrice de développer l'intelligence artificielle au profit de l'humanité.

"OpenAI a été fondée en tant qu'organisation à but non lucratif, est aujourd'hui une organisation à but non lucratif qui supervise et contrôle l'organisation à but lucratif, et restera à l'avenir une organisation à but non lucratif qui supervise et contrôle l'organisation à but lucratif. Cela ne changera pas", a déclaré M. Altman dans un billet de blog lundi.

En décembre, OpenAI a présenté des plans visant à transformer sa branche à but lucratif en une société d'utilité publique, une structure conçue pour équilibrer les bénéfices des actionnaires et les objectifs sociaux, contrairement aux organisations à but non lucratif, qui se concentrent uniquement sur le bien public. Selon cette proposition, la société mère à but non lucratif aurait été un actionnaire important de la PBC, mais aurait cédé le contrôle de la startup.

Lundi, OpenAI a déclaré que la société mère à but non lucratif continuerait à contrôler la PBC et en deviendrait un actionnaire important. L'entreprise poursuivra ses projets de modification de la structure de sa branche à but lucratif afin de pouvoir lever davantage de capitaux pour rester dans la course à l'IA.

Le passage à une structure purement lucrative devait permettre à OpenAI de lever davantage de capitaux et d'assouplir les restrictions liées à son organisation mère à but non lucratif. Mais elle a suscité des inquiétudes quant à la question de savoir si l'entreprise allouerait équitablement ses actifs à l'organisation à but non lucratif et comment elle parviendrait à concilier la recherche de profits avec sa mission de développement de l'IA pour le bien public.

"Nous avons pris la décision de laisser le contrôle à l'organisation à but non lucratif après avoir entendu les leaders civiques et discuté avec les bureaux des procureurs généraux de Californie et du Delaware", a déclaré Bret Taylor, président du conseil d'administration d'OpenAI, dans un billet de blog, ajoutant que la nouvelle annonce signifiait que la startup continuerait d'avoir une structure "extrêmement proche" de la structure actuelle. M. Altman a qualifié cette décision de compromis "qui (fonctionne) suffisamment bien pour que les investisseurs soient heureux de continuer à nous financer dans la mesure où nous pensons que nous en aurons besoin" Il a déclaré qu'OpenAI travaillerait avec son principal bailleur de fonds, Microsoft

MSFT.O , les régulateurs et les commissaires à but non lucratif nouvellement nommés pour finaliser le plan mis à jour et décider de la part de capital dans l'entreprise à but lucratif que chaque partie recevrait.

"Nous pensons que ce montant est bien supérieur à ce dont nous avons besoin pour lever des fonds", a déclaré M. Altman, ajoutant qu'il n'y avait "aucun changement dans les relations existantes avec les investisseurs" et que l'entreprise poursuivrait le plan précédent visant à supprimer les plafonds sur les bénéfices que les investisseurs peuvent gagner. Mais des questions subsistent sur ce qui a changé exactement et sur le niveau de contrôle que l'organisation à but non lucratif aura dans le cadre du nouveau plan proposé, qui manque de détails. Actuellement, l'association à but non lucratif OpenAI détient entièrement l'entité à but lucratif, et le conseil d'administration de l'association à but non lucratif a pour mission de veiller à ce que "l'intelligence artificielle générale profite à l'ensemble de l'humanité", plutôt que de créer de la valeur pour les actionnaires. "Nous sommes heureux que l'OpenAI soit à l'écoute des préoccupations des leaders de la société civile... mais des questions cruciales demeurent", a déclaré Page Hedley, ancien conseiller politique et éthique de l'OpenAI, et organisateur principal du groupe Not For Private Gain (Pas pour un gain privé) .

"Les objectifs commerciaux d'OpenAI continueront-ils à être subordonnés juridiquement à sa mission caritative? Qui sera propriétaire de la technologie développée par OpenAI? L'annonce de la restructuration de 2019 a rendu la primauté de la mission très claire, mais jusqu'à présent, ces déclarations ne l'ont pas fait", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il était préoccupé par le fait que dans la structure PBC, le conseil d'administration serait obligé de maximiser la valeur actionnariale.

POURSUITE DU PROCÈS DE M. MUSK

Alors que la poursuite coûteuse de l'intelligence artificielle générale, ou IA qui surpasse l'intelligence humaine, s'intensifie, OpenAI a cherché à apporter des changements afin d'attirer de nouveaux investissements. Elle a annoncé en mars qu'elle allait lever jusqu'à 40 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau cycle de financement dirigé par SoftBank Group 9984.T , à une valeur de 300 milliards de dollars. La structure a attiré l'attention en novembre 2023 lors de l'un des plus grands drames de la Silicon Valley, lorsque les membres du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif ont évincé M. Altman en raison d'une rupture de la communication et d'une perte de confiance. Il a été réintégré cinq jours plus tard, à la suite d'une vague de soutien de la part des employés et des investisseurs.

M. Altman a déclaré qu'OpenAI serait toujours en mesure de recevoir des fonds de l'investisseur technologique japonais après la décision de lundi.

SoftBank n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis que Microsoft s'est refusé à tout commentaire.

L'annonce est également intervenue dans le cadre d'une âpre bataille juridique engagée par le cofondateur d'OpenAI, Elon Musk, qui cherchait notamment à bloquer la transition d'OpenAI hors du contrôle d'une organisation à but non lucratif. Un procès avec jury était prévu pour mars 2026. L'avocat de Musk a déclaré qu'il n'était pas prévu d'abandonner les poursuites contre OpenAI. "L'annonce masque des détails cruciaux sur l'accord supposé de "contrôle par les organisations à but non lucratif", et en particulier la participation fortement réduite que l'organisation à but non lucratif recevra dans l'entreprise à but lucratif d'Altman - où l'organisation à but non lucratif détient actuellement la majorité des actions." Un consortium dirigé par Musk avait également fait une offre non sollicitée de 97,4 milliards de dollars pour OpenAI au début de l'année, offre qui avait été rapidement rejetée par Altman avec un "non merci"