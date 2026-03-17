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OpenAI réduit ses projets secondaires pour se concentrer sur son cœur de métier, selon le WSJ
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Wall Street Journal a rapporté lundi que les dirigeants d'OpenAI, le fabricant de ChatGPT, sont en train de finaliser les plans d'un changement stratégique majeur visant à recentrer l'entreprise sur le codage et les utilisateurs professionnels.

Fidji Simo, cheffe des applications chez OpenAI, a présenté les changements aux employés lors d'une réunion générale, leur disant que les dirigeants, y compris le directeur général Sam Altman et le directeur de la recherche Mark Chen, examinaient activement les domaines à déprioriser, a déclaré le Journal, ajoutant qu'ils prévoyaient d'informer le personnel des changements dans les semaines à venir.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

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