OpenAI recrute un ancien directeur régional d'Uber pour diriger ses activités en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
OpenAI a annoncé vendredi que Prabhjeet Singh prendrait ses fonctions de directeur général pour l'Inde en septembre.
Il occupait jusqu'à récemment le poste de président d'Uber pour l'Inde et l'Asie du Sud.
M. Singh sera le plus haut responsable d'OpenAI en Inde. Ses responsabilités porteront notamment sur les performances de l'entreprise en matière de croissance de la clientèle grand public, d'adoption par les entreprises et de partenariats, a précisé OpenAI dans un communiqué.
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