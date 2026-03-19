OpenAI rachète le fabricant d'outils Python Astral pour s'attaquer à Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir le fabricant d'outils Python Astral, le propriétaire de ChatGPT cherchant à renforcer son portefeuille face à son rival Anthropic et à gagner plus de parts sur le marché des outils de codage de l'intelligence artificielle.

Les deux entreprises n'ont pas divulgué les termes financiers de l'accord, mais ont déclaré que l'acquisition apportera la suite d'outils de développement d'Astral dans le système de codage d'intelligence artificielle de la startup

MSFT.O soutenue par Microsoft, Codex.

OpenAI, dirigée par Sam Altman, qui a lancé sa plateforme Codex l'année dernière, intensifie la concurrence, car Anthropic a gagné du terrain avec son outil Claude Code auprès des développeurs de logiciels.

OpenAI a lancé une application de bureau pour ses outils de codage au début de l'année.

La société a déclaré jeudi que Codex comptait plus de 2 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, ce qui représente un triplement du nombre d'utilisateurs et un quintuplement de l'utilisation depuis le début de l'année.

Astral est devenu un acteur majeur de la communauté Python. Ses outils sont conçus pour améliorer la rapidité et la fiabilité du développement Python.

"OpenAI continuera à soutenir nos outils open-source après la conclusion de l'accord", a déclaré Charlie Marsh, fondateur et directeur général d'Astral, dans un communiqué.