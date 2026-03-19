OpenAI prévoit une "superapp" de bureau pour simplifier l'expérience de l'utilisateur, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
OpenAI prévoit d'unifier son application ChatGPT, sa plateforme de codage Codex et son navigateur en une "superapp" de bureau afin de simplifier l'expérience de l'utilisateur, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.
OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.
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