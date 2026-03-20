OpenAI prévoit une "superapp" de bureau pour rationaliser l'expérience des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la déclaration d'OpenAI et les détails de l'article du Journal)

OpenAI a confirmé jeudi une information du Wall Street Journal selon laquelle elle prévoit deregrouper son application ChatGPT, sa plateforme de codage Codex et son navigateur en une seule "superapp" de bureau afin de simplifier l'expérience de l'utilisateur.

Le président d'OpenAI, Greg Brockman, supervisera temporairement larefonte du produit et les changements organisationnelsassociés, tandis que le chef des applications, Fidji Simo, dirigera l 'équipe de vente alors quel'entreprisese prépare à commercialiser la nouvelle application, a déclaré un porte-parole d'OpenAI dans un communiqué.

"Nous avons réalisé que nous dispersions nos efforts à travers trop d'applications et de piles, et que nous devions simplifier nos efforts", a déclaré Fidji Simo aux employés dans une note interne, a rapporté le Journal.

"Cette fragmentation nous ralentissait et nous empêchait d'atteindre le niveau de qualité que nous souhaitions."

Les dirigeantsespèrent quele regroupement des outils de l'entreprise en une seule applicationpermettra de rationaliser les ressources, alors qu'OpenAI cherche àcontrer laconcurrence croissante de son rival Anthropic,selon le Journal.

Plus tôt cette année, , OpenAI a lancé une version de bureau autonome de son outil de codage Codex , afin de renforcer sa présence sur lemarché de la génération de codes d'IA.