OpenAI prévoit un centre de données en Inde dans le cadre de l'expansion de Stargate, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI cherche à construire un nouveau centre de données massif en Inde qui pourrait marquer une avancée majeure en Asie pour son infrastructure d'intelligence artificielle de marque Stargate, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des sources non identifiées. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.