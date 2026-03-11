OpenAI prévoit de lancer son outil vidéo Sora dans ChatGPT, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI prévoit de lancer prochainement son générateur de vidéo IA Sora dans ChatGPT, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Sora, qui a élargi l'incursion d'OpenAI dans les technologies multimodales d'IA , est en concurrence avec les outils de conversion de texte en vidéo de Meta META.O et de Google GOOGL.O (Alphabet).

Si les modèles d'IA centrés sur le texte ont été adoptés à la maison et au travail, ceux qui sont spécialisés dans la génération de vidéos et d'images représentent la prochaine frontière dans le potentiel de perturbation de la technologie.

OpenAI a lancé Sora en tant qu'application autonome en septembre 2025. Cette application permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées dans des flux similaires à ceux des médias sociaux.

L'entreprise d'IA continuera à exploiter l'application autonome Sora, selon The Information.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.