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OpenAI prévoit de dépenser 50 milliards de dollars en puissance de calcul cette année, selon Brockman
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI prévoit de dépenser 50 milliards de dollars en puissance de calcul cette année, a déclaré mardi Greg Brockman, cofondateur et président de l'entreprise, lors de son témoignage dans le cadre du procès qui oppose la société à Elon Musk.

Les coûts informatiques du fabricant de ChatGPT sont passés d'environ 30 millions de dollars en 2017 à plusieurs dizaines de milliards de dollars cette année, a-t-il précisé.

OpenAI vise environ 600 milliards de dollars de dépenses informatiques totales d'ici 2030, a déclaré en février à Reuters une source proche du dossier.

Musk, qui a cofondé OpenAI, poursuit l'entreprise en justice au motif qu'elle est devenue à tort une société à but lucratif, qu'elle a abandonné ses objectifs caritatifs et qu'elle devrait redevenir une organisation à but non lucratif.

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