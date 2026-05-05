OpenAI prévoit de dépenser 50 milliards de dollars en puissance de calcul cette année, selon Brockman

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OpenAI prévoit de dépenser 50 milliards de dollars en puissance de calcul cette année, a déclaré mardi Greg Brockman, cofondateur et président de l'entreprise, lors de son témoignage dans le cadre du procès qui oppose la société à Elon Musk.

Les coûts informatiques du fabricant de ChatGPT sont passés d'environ 30 millions de dollars en 2017 à plusieurs dizaines de milliards de dollars cette année, a-t-il précisé.

OpenAI vise environ 600 milliards de dollars de dépenses informatiques totales d'ici 2030, a déclaré en février à Reuters une source proche du dossier.

Musk, qui a cofondé OpenAI, poursuit l'entreprise en justice au motif qu'elle est devenue à tort une société à but lucratif, qu'elle a abandonné ses objectifs caritatifs et qu'elle devrait redevenir une organisation à but non lucratif.